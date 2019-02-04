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    Италия заблокировала заявление ЕС о признании Гуаидо

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Италия заблокировала заявление Европейского союза о признании спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны. 

    Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Брюсселе. 

    "Италия на неформальной встрече глав МИД стран-членов ЕС 31 января - 1 февраля в Бухаресте наложила вето на заявление от имени ЕС, которое должна была сделать глава европейской дипломатии Федерика Могерини и в котором говорилось, что ЕС признает Гуаидо, если не будут организованы новые президентские выборы", - отметил собеседник агентства. 

    По его словам, после этого Евросоюз и Уругвай анонсировали первое министерское заседание международной контактной группы по Венесуэле. Оно состоится 7 февраля в Монтевидео.

    Ранее Европарламент признал Гуаидо "легитимным временным президентом" страны и призвал принять аналогичное решение страны Евросоюза. 

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