Италия заблокировала заявление ЕС о признании Гуаидо

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Италия заблокировала заявление Европейского союза о признании спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

"Италия на неформальной встрече глав МИД стран-членов ЕС 31 января - 1 февраля в Бухаресте наложила вето на заявление от имени ЕС, которое должна была сделать глава европейской дипломатии Федерика Могерини и в котором говорилось, что ЕС признает Гуаидо, если не будут организованы новые президентские выборы", - отметил собеседник агентства.

По его словам, после этого Евросоюз и Уругвай анонсировали первое министерское заседание международной контактной группы по Венесуэле. Оно состоится 7 февраля в Монтевидео.

Ранее Европарламент признал Гуаидо "легитимным временным президентом" страны и призвал принять аналогичное решение страны Евросоюза.