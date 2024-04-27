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СМИ: Израиль нанес удары по целям на юге и в центральной части сектора Газа

СМИ: Израиль нанес удары по целям на юге и в центральной части сектора Газа Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удары с воздуха по целям в окрестностях городов Хан-Юнис и Рафах на юге сектора Газа, а также в районе лагеря беженцев Нусейрат в центральной части палестинского анклава.
Другие страны
27 апреля 2024 г. 08:32
СМИ: Израиль нанес удары по целям на юге и в центральной части сектора Газа

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удары с воздуха по целям в окрестностях городов Хан-Юнис и Рафах на юге сектора Газа, а также в районе лагеря беженцев Нусейрат в центральной части палестинского анклава.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Walla.

По его данным, в результате удара есть погибшие и раненые. Их число не уточняется.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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