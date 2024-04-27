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В США закрыли Republic First Bank

В США закрыли Republic First Bank Департамент по банкам и ценным бумагам штата Пенсильвания закрыл банк Republic First Bank и передал его дела Федеральной корпорации США по страхованию вкладов (Federal Depostit Insurance Corporation, FDIC).
Другие страны
27 апреля 2024 г. 08:11
В США закрыли Republic First Bank

Департамент по банкам и ценным бумагам штата Пенсильвания закрыл банк Republic First Bank и передал его дела Федеральной корпорации США по страхованию вкладов (Federal Depostit Insurance Corporation, FDIC).

Как передает Report, об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении федерального агентства.

"Базирующийся в Филадельфии Republic First Bank, действующий как Republic Bank, сегодня был закрыт департаментом по банкам и ценным бумагам штата Пенсильвания, который назначил управляющим Федеральную корпорацию по страхованию вкладов", - говорится в заявлении. Корпорация, в свою очередь, заключила соглашение с Fulton Bank о принятии всех вкладов и покупке активов потерпевшего крах банка.

"32 отделения Republic Bank в Нью-Джерси, Пенсильвании и Нью-Йорке возобновят работу как отделения Fulton Bank в субботу или в понедельник в обычные рабочие часы", - отметили в FDIC. Уточняется, что вкладчики банка смогут получить доступ к своим средствам, используя чеки, банкоматы или дебетовые карты, а платежи по кредитам смогут вноситься в обычном режиме.

Согласно оценкам FDIC, расходы, связанные с крахом Republic First Bank, составят порядка $667 млн.

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