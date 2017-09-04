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    Мьянма отказала ООН в помощи для жителей севера штата Ракхайн

    Поставки были приостановлены из-за ситуации в области безопасности и ограничений правительства в отношении поездок на места,

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Мьянма отказала всем учреждениям ООН, оказывающим помощь, в жизненно важных поставках продовольствия, воды и медикаментов для тысяч жителей на севере штата Ракхайн в Мьянме, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Как сообщили в офисе координатора-резидента ООН в Мьянме, поставки были приостановлены из-за ситуации в области безопасности и ограничений правительства в отношении поездок на места, которые делают невозможной доставку помощи. В офисе полагают, что власти не выдают разрешения на осуществление таких работ.

    "ООН находится в тесном контакте с властями, чтобы обеспечить возобновление гуманитарных операций как можно скорее", - сообщили в офисе.

    При этом поставки осуществляются в других частях штата.

    Сотрудники ЮНИСЕФ, Фонда ООН в области народонаселения и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев не проводили никаких работ на местах в северной части штата более недели. Власти также отказали в доступе международному персоналу, задерживая выдачу виз.

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