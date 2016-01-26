Лондон не комментирует данные о военной операции против ИГИЛ в Ливии

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Министерство обороны Великобритании отказалось комментировать публикацию американской газеты New York Times о том, что США вместе с европейскими партнерами, в том числе Великобританией, разрабатывают планы по открытию "третьего фронта" борьбы с террористами "ИГИЛ" в Ливии. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не даем никаких комментариев по этому поводу. Возможно, американские коллеги что-то прокомментируют, но мы – нет", — сказала РИА Новости представитель Минобороны Соединенного Королевства.

По данным газеты, новая военная кампания предусматривает участие специальных военных подразделений и может начаться в ближайшие недели.

В настоящее время международная коалиция во главе с США осуществляет военную операцию против ИГИЛ в Ираке и в Сирии.