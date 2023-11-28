Литва отказалась закрывать КПП на границе с Россией

Литва в настоящее время не намерена по примеру Финляндии закрывать пограничные переходы с Российской Федерацией.

Литва в настоящее время не намерена по примеру Финляндии закрывать пограничные переходы с Российской Федерацией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава МВД прибалтийской республики Агне Билотайте.

"На нашей границе все спокойно, поэтому необходимости в закрытии контрольно-пропускных пунктов пока не видим", - сказала она.

Министр отметила, что Литва поддерживает Финляндию, "подвергшуюся гибридной атаке, орудием которой стали нелегальные мигранты".

Билотайте также указала, что на уровне стран региона производится обмен оперативной информацией о ситуации на границе.

"Мы находимся в постоянном контакте и делимся сведениями о ситуации в реальном времени", - подчеркнула она.