О нас

Литва отказалась закрывать КПП на границе с Россией

Литва отказалась закрывать КПП на границе с Россией Литва в настоящее время не намерена по примеру Финляндии закрывать пограничные переходы с Российской Федерацией.
Другие страны
28 ноября 2023 г. 23:55
Литва отказалась закрывать КПП на границе с Россией

Литва в настоящее время не намерена по примеру Финляндии закрывать пограничные переходы с Российской Федерацией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава МВД прибалтийской республики Агне Билотайте.

"На нашей границе все спокойно, поэтому необходимости в закрытии контрольно-пропускных пунктов пока не видим", - сказала она.

Министр отметила, что Литва поддерживает Финляндию, "подвергшуюся гибридной атаке, орудием которой стали нелегальные мигранты".

Билотайте также указала, что на уровне стран региона производится обмен оперативной информацией о ситуации на границе.

"Мы находимся в постоянном контакте и делимся сведениями о ситуации в реальном времени", - подчеркнула она.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
28 ноября 2023 г. 17:03
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
28 ноября 2023 г. 15:58
Британский эксперт: Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросе разминирования
Британский эксперт: Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросе разминирования
28 ноября 2023 г. 15:46
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
27 ноября 2023 г. 15:39
Подана апелляция на решение суда по делу Вагифа Хачатуряна
Подана апелляция на решение суда по делу Вагифа Хачатуряна
27 ноября 2023 г. 13:32
Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения
Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения
24 ноября 2023 г. 17:34
Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук
Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук
24 ноября 2023 г. 15:49
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
23 ноября 2023 г. 17:26
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу единого окна
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу "единого окна"
22 ноября 2023 г. 18:47
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
22 ноября 2023 г. 11:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi