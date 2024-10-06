Сформировавшийся над Мексиканским заливом шторм "Милтон" угрожает штату Флорида

Образовавшийся над Мексиканским заливом тропический шторм "Милтон" в ближайшее время может усилиться до урагана и обрушиться на западную часть американского штата Флорида.

Образовавшийся над Мексиканским заливом тропический шторм "Милтон" в ближайшее время может усилиться до урагана и обрушиться на западную часть американского штата Флорида.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье Associated Press со ссылкой на предупреждение Национального центра США по отслеживанию ураганов.

"Начиная с вечера вторника или со среды, все больше будет риск возникновения штормовых приливов и сильных ветров, опасных для жизни населения части западного побережья Флориды", - говорится в сообщении.

При этом, по данным центра, сильные дожди могут начаться уже в воскресенье, они могут привести к затоплениям в населенных пунктах и сельской местности, к разливу некоторых рек.

Отметим, что "Милтон" находится в 1 тыс. 375 км к юго-западу от Тампы, штат Флорида, порывы ветра достигают 75 км/ч. Он смещается на северо-запад со скоростью 6 км/ч. Губернатор Флориды Рон Десантис объявил режим ЧС в 35 округах штата в преддверии шторма.