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Сформировавшийся над Мексиканским заливом шторм "Милтон" угрожает штату Флорида

Сформировавшийся над Мексиканским заливом шторм "Милтон" угрожает штату Флорида Образовавшийся над Мексиканским заливом тропический шторм "Милтон" в ближайшее время может усилиться до урагана и обрушиться на западную часть американского штата Флорида.
Другие страны
6 октября 2024 г. 13:28
Сформировавшийся над Мексиканским заливом шторм Милтон угрожает штату Флорида

Образовавшийся над Мексиканским заливом тропический шторм "Милтон" в ближайшее время может усилиться до урагана и обрушиться на западную часть американского штата Флорида.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье Associated Press со ссылкой на предупреждение Национального центра США по отслеживанию ураганов.

"Начиная с вечера вторника или со среды, все больше будет риск возникновения штормовых приливов и сильных ветров, опасных для жизни населения части западного побережья Флориды", - говорится в сообщении.

При этом, по данным центра, сильные дожди могут начаться уже в воскресенье, они могут привести к затоплениям в населенных пунктах и сельской местности, к разливу некоторых рек.

Отметим, что "Милтон" находится в 1 тыс. 375 км к юго-западу от Тампы, штат Флорида, порывы ветра достигают 75 км/ч. Он смещается на северо-запад со скоростью 6 км/ч. Губернатор Флориды Рон Десантис объявил режим ЧС в 35 округах штата в преддверии шторма.

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