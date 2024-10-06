Минздрав Газы: Число погибших палестинцев с октября 2023 года составило почти 41,9 тыс. человек

Число палестинцев, погибших в секторе Газа в результате действий израильских военных с начала операции в анклаве в октябре 2023 года, приближается к 41,9 тыс. человек.

Число палестинцев, погибших в секторе Газа в результате действий израильских военных с начала операции в анклаве в октябре 2023 года, приближается к 41,9 тыс. человек.

Как передает Report, такие данные приводит министерство здравоохранения палестинского анклава в своем Telegram-канале.

"Число погибших в результате действий Израиля в Газе с октября 2023 года увеличилось до 41 870, еще 97 166 человек были ранены", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за минувшие сутки в результате израильских артобстрелов и бомбардировок в различных районах Газы 45 палестинцев погибли, 256 пострадали.