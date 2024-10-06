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Израиль объявил о расширении гуманитарной зоны на юге сектора Газа

Израиль объявил о расширении гуманитарной зоны на юге сектора Газа Израильская армия объявила о расширении гуманитарной зоны в районе Аль-Маваси на юге сектора Газа, дав понять мирным жителям северной части анклава, что им стоит начать эвакуироваться.
Другие страны
6 октября 2024 г. 12:25
Израиль объявил о расширении гуманитарной зоны на юге сектора Газа

Израильская армия объявила о расширении гуманитарной зоны в районе Аль-Маваси на юге сектора Газа, дав понять мирным жителям северной части анклава, что им стоит начать эвакуироваться.

Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.

"Расширенная гуманитарная зона включает полевые госпитали, которые были развернуты с начала войны, палаточные лагеря, запасы еды, воды, лекарств и медицинского оборудования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для перемещения населения на юг анклава были заново открыты два гуманитарных эвакуационных маршрута из северной части Газы: один - вдоль шоссе Салах-ад-Дин, другой - вдоль прибрежного шоссе Ар-Рашид. Армия обороны Израиля также опубликовала для палестинских мирных жителей две карты, обозначив потенциальные районы эвакуации в северной части Газы.

Отметим, что это заявление было сделано одновременно с началом новой операции против вооруженных отрядов палестинского радикального движения ХАМАС в районе лагеря беженцев Джебалия на севере сектора.

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