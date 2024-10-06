Казахстан в 2024 году не станет резервировать бензин в РФ

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что в республике нет дефицита нефтепродуктов.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что в республике нет дефицита нефтепродуктов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Саткалиев заявил, отвечая на вопрос о возможном дефиците нефтепродуктов в связи с ремонтными работами на Атырауском НПЗ.

"В настоящее время никаких проблем нет. У нас более 27 дней составляет запас по дизельному топливу, по бензинам, 45 дней - запас по авиакеросину. Мы уверены, что никаких проблем не будет", - сказал он.

Министр отметил, что в некоторых регионах на заправках возникали проблемы, связанные с дефицитом сжиженного газа.

"В связи с уборочной компанией, в связи с тем, что были дожди, сельхозтоваропроизводители в регионах запросили дополнительные объемы дизельного топлива и сжиженного нефтяного газа на сушку зерна и зернобобовых. В связи с этим нам пришлось дополнительные объемы изыскать. Отгрузка осуществляется в соответствии с установленными графиками", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что в стране нет дефицита ни по одному виду нефтепродуктов.

Министр уточнил, что в случае возникновения дефицита нефтепродуктов есть возможность импортировать их из России. "Мы ежегодно резервируем на осень 50-70 тыс. тонн бензинов в России и даем возможность импортировать операторам при необходимости. Но сейчас этой потребности нет", - пояснил Саткалиев.