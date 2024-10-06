О нас

Казахстан в 2024 году не станет резервировать бензин в РФ

Казахстан в 2024 году не станет резервировать бензин в РФ Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что в республике нет дефицита нефтепродуктов.
Другие страны
6 октября 2024 г. 13:11
Казахстан в 2024 году не станет резервировать бензин в РФ

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что в республике нет дефицита нефтепродуктов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Саткалиев заявил, отвечая на вопрос о возможном дефиците нефтепродуктов в связи с ремонтными работами на Атырауском НПЗ.

"В настоящее время никаких проблем нет. У нас более 27 дней составляет запас по дизельному топливу, по бензинам, 45 дней - запас по авиакеросину. Мы уверены, что никаких проблем не будет", - сказал он.

Министр отметил, что в некоторых регионах на заправках возникали проблемы, связанные с дефицитом сжиженного газа.

"В связи с уборочной компанией, в связи с тем, что были дожди, сельхозтоваропроизводители в регионах запросили дополнительные объемы дизельного топлива и сжиженного нефтяного газа на сушку зерна и зернобобовых. В связи с этим нам пришлось дополнительные объемы изыскать. Отгрузка осуществляется в соответствии с установленными графиками", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что в стране нет дефицита ни по одному виду нефтепродуктов.

Министр уточнил, что в случае возникновения дефицита нефтепродуктов есть возможность импортировать их из России. "Мы ежегодно резервируем на осень 50-70 тыс. тонн бензинов в России и даем возможность импортировать операторам при необходимости. Но сейчас этой потребности нет", - пояснил Саткалиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Береговая охрана Греции обнаружила 112 нелегалов на островах Крит и Гавдос
Береговая охрана Греции обнаружила 112 нелегалов на островах Крит и Гавдос
6 октября 2024 г. 14:39
Минздрав Газы: Число погибших палестинцев с октября 2023 года составило почти 41,9 тыс. человек
Минздрав Газы: Число погибших палестинцев с октября 2023 года составило почти 41,9 тыс. человек
6 октября 2024 г. 13:59
Сформировавшийся над Мексиканским заливом шторм Милтон угрожает штату Флорида
Сформировавшийся над Мексиканским заливом шторм "Милтон" угрожает штату Флорида
6 октября 2024 г. 13:28
Израиль объявил о расширении гуманитарной зоны на юге сектора Газа
Израиль объявил о расширении гуманитарной зоны на юге сектора Газа
6 октября 2024 г. 12:25
В Мумбаи семь членов одной семьи погибли при пожаре в здании магазина
В Мумбаи семь членов одной семьи погибли при пожаре в здании магазина
6 октября 2024 г. 12:07
Президент Кыргызстана посетит Россию 7-8 октября
Президент Кыргызстана посетит Россию 7-8 октября
6 октября 2024 г. 11:03
Армия Израиля заявила о начале новой операции на севере Газы
Армия Израиля заявила о начале новой операции на севере Газы
6 октября 2024 г. 10:47
В Нигерии население одного штата эвакуировано из-за наводнения
В Нигерии население одного штата эвакуировано из-за наводнения
6 октября 2024 г. 10:30
WP: Израиль более двух лет планировал операцию по подрыву устройств связи Хезболлах
WP: Израиль более двух лет планировал операцию по подрыву устройств связи "Хезболлах"
6 октября 2024 г. 09:57
Обама присоединится к предвыборным мероприятиям Харрис 10 октября
Обама присоединится к предвыборным мероприятиям Харрис 10 октября
6 октября 2024 г. 08:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi