Лидер шиитских мятежников призвал сформировать "национальный фронт по отпору агрессии"

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Лидер шиитских мятежников (хоуситов, сторонников движения "Ансар Аллах") в Йемене Абдель Малик аль-Хоуси призвал в четверг сформировать "национальный фронт по отпору агрессии". В обращении по государственному телевидению он подчеркнул, что йеменцы "не позволят поработить себя саудовскому режиму".

Появление главы Высшего комитета йеменской революции на телеэкране опровергло информацию ряда региональных СМИ о том, что предводители мятежников якобы погибли в результате авиаударов саудовских ВВС по их штабам в Сане.

По словам аль-Хоуси, вооруженное вмешательство Эр-Рияда в йеменские события "обернется против самой Саудовской Аравии". Он дал понять, что "если бомбардировки не прекратятся, то хоуситы прибегнут к ответным мерам". "Тогда они (саудовцы) поймут, что совершили большую ошибку, напав на Йемен", - сказал лидер мятежников.

В своей речи аль-Хоуси попытался апеллировать к международной общественности. Он потребовал, чтобы "свободолюбивое человечество проявило солидарность с народом Йемена", передает Report со ссылкой на ТАСС.