Лидер переворота в Буркина-Фасо извинился перед народом

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Организатор военного переворота в Буркина-Фасо генерал Жильбер Дьендере выступил с обращением к нации, в котором извинился перед соотечественниками, сказав, что хотел избежать кровопролития, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Военный лидер также подтвердил свое согласие передать власть в стране после выборов.

В Уагадугу тем временем прибыли отряды армии. Сам Дьендере, по некоторым данным, укрылся в доме старейшины.

Французские дипломаты в последние часы пытались сгладить противоречия между соперничающими политическими силами в Буркина-Фасо, чтобы обеспечить мирное разрешение кризиса.

Посол Франции в стране заявил, что свергнутый собственной охраной в четверг президент Мишель Кафандо в настоящее время проживает в его резиденции.

За последние четыре дня как минимум 10 человек погибли и более 100 получили ранения в результате столкновений между военными и демонстрантами, протестующими против власти военных.