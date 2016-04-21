Лагард, Ди Каприо и Цукерберг возглавили топ-100 самых влиятельных людей мира

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Кристин Лагард, Леонардо Ди Каприо, Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан возглавили ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, составляемый редакцией американского журнала Time.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте издания.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард возглавила список в категории "лидеры", актер Леонардо Ди Каприо - "кумиры", Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан - в категории "титаны".

TIME впервые опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных людей мира в 1999 году. В список, как правило, входят те люди, чьи действия оказывают наибольшее воздействие на ситуацию в мире.