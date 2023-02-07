Красный крест Китая выделил по 200 тыс. долларов помощи для Турции и Сирии

Общество Красного креста Китая направит по 200 тыс. долларов Турции и Сирии для поддержки проведения спасательных работ после сильнейшего землетрясения.

Общество Красного креста Китая направит по 200 тыс. долларов Турции и Сирии для поддержки проведения спасательных работ после сильнейшего землетрясения.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении организации.

"Общество Красного креста Китая приняло решение предоставить по 200 тыс. долларов турецкому обществу Красного полумесяца и сирийскому обществу Красного полумесяца в качестве экстренной гуманитарной помощи, чтобы поддержать их усилия по оказанию помощи и проведению спасательных работ при стихийном бедствии", - говорится в заявлении.