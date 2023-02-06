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В турецком Газиантепе зафиксированы афтершоки магнитудой 6,4

В турецком Газиантепе зафиксированы афтершоки магнитудой 6,4 В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4.
В регионе
6 февраля 2023 г. 06:26
В турецком Газиантепе зафиксированы афтершоки магнитудой 6,4

Афтершок магнитудой 6,4 был зафиксирован в Газиантепе после сильнейшего землетрясения в Турции.

Как передает Report, информацию об этом распространило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).

По его данным, эпицентр залегал на глубине 6,98 км в районе Нурдагы города. Афтершок произошел в 05:26 по бакинскому времени.

Профильные службы продолжают фиксировать афтершоки.

06:11

Сильнейшее землетрясение в Турции привели к разрушениям.

Как передает Report, об этом свидетельствуют кадры, представленные агентством "Анадолу".

Не исключается наличие погибших и раненых.

Отметим, что мощные подземные толчки также ощущались в Ираке, Ливане, Сирии и Изариле. СМИ сообщают о разрушениях на севере Сирии.

05:40

В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 7 км в районе Пазарджык города Кахраманмараш.

Подземные толчки были зафиксированы в 05:17 по бакинскому времени.

Информации о разрушениях и пострадавших нет.

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