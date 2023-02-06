В турецком Газиантепе зафиксированы афтершоки магнитудой 6,4

Афтершок магнитудой 6,4 был зафиксирован в Газиантепе после сильнейшего землетрясения в Турции.
Как передает
По его данным, эпицентр залегал на глубине 6,98 км в районе Нурдагы города. Афтершок произошел в 05:26 по бакинскому времени.
Профильные службы продолжают фиксировать афтершоки.
Сильнейшее землетрясение в Турции привели к разрушениям.
Как передает
Не исключается наличие погибших и раненых.
Отметим, что мощные подземные толчки также ощущались в Ираке, Ливане, Сирии и Изариле. СМИ сообщают о разрушениях на севере Сирии.
В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4.
Как сообщает
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 7 км в районе Пазарджык города Кахраманмараш.
Подземные толчки были зафиксированы в 05:17 по бакинскому времени.
Информации о разрушениях и пострадавших нет.