В Конституции Грузии намерены укрепить статус Православной церкви

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" намерена укрепить в конституции статус Православной церкви.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" намерена укрепить в конституции статус Православной церкви.

Как передает Report , об этом заявил основатель партии Бидзина Иванишвили в ходе выступления в городе Озургети в рамках предвыборной кампании партии, трансляцию которого вел телеканал "Имеди".

"Действующая запись с 1995 года запись в конституции о религии и Церкви не отражает должным образом ту роль, которую выполняет Православная Церковь в жизни страны. Для того, чтобы статус православия и Православной Церкви в конституции еще больше закрепился, и запись в конституции еще больше отразила действительность, в конституции будет четко отражена миссия православия, как опоры самобытности грузинского государства", - заявил Иванишвили.

По его словам, в основном документе также будет отражена особая роль Церкви как в истории страны, так и нынешней действительности. Он также подчеркнул, что в конституции будет закреплен принцип независимости Церкви и свободы вероисповедания.

Ранее в грузинских СМИ появилась информация, что правящая партия планирует объявить православие государственной религией. Эту информацию подтвердил журналистам руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе.