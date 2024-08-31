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Пашинян не считает возможным посредничество РФ в разблокировке коммуникаций с Азербайджаном

Пашинян не считает возможным посредничество РФ в разблокировке коммуникаций с Азербайджаном Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал невозможным посредничество Москвы в вопросе разблокирования коммуникаций с Азербайджаном.
В регионе
31 августа 2024 г. 13:53
Пашинян не считает возможным посредничество РФ в разблокировке коммуникаций с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал невозможным посредничество Москвы в вопросе разблокирования коммуникаций с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении заявил в субботу на пресс-конференции.

"Как вы себе представляете, чтобы, к примеру, в вопросе открытия региональных коммуникаций в качестве посредника выступала страна, которая обвиняет Армению в саботаже этой темы? Институт, сделавший такое заявление, ставит себя вне всех возможных посредничеств. Где вы видели, чтобы посредник выступал с обвинением, причем необоснованным, а потом мы вместе сидели и обсуждали и эту тему?", - сказал Пашинян.

Напомним, что ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Ереван саботирует договоренность по разблокированию коммуникаций в Сюникском регионе Армении, предполагающих связь западных регионов Азербайджана с Нахчываном.

Также глава армянского правительства заявил, что Армения не собирается отзывать свою подпись под совместным трехсторонним заявлением от ноября 2020 года, которое вместе с ним подписали президенты Азербайджана Ильхам Алиев и РФ Владимир Путин. В не частности, также говорится об обязательствах по разблокированию всех коммуникаций в регионе.

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