В Подмосковье при пожаре погибли четыре человека

Женщина и трое ее детей погибли, еще шестеро пострадали при пожаре в квартире в деревне Юрцово в Подмосковье.

Женщина и трое ее детей погибли, еще шестеро пострадали при пожаре в квартире в деревне Юрцово в Подмосковье.

Как передает Report , об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

"31 августа 2024 года в одной из квартир жилого дома, расположенной на четвертом этаже в деревне Юрцово, произошло возгорание. После ликвидации пожара восемь несовершеннолетних и их родители госпитализированы в тяжелом состоянии. Несмотря на все усилия врачей, мать и трое детей скончались от полученных ожогов", - говорится в Telegram-канале ведомства.

В МЧС уточнили, что погибшие и пострадавшие являются членами одной семьи.

По факту возбуждено уголовное дело, назначены необходимые судебные экспертизы.