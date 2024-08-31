Премьер-министр Армении высказался за роспуск Минской группы ОБСЕ

Армения считает целесообразным роспуск Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта в составе России, США и Франции.

Армения считает целесообразным роспуск Минской группы ОБСЕ в составе России, США и Франции по урегулированию карабахского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил премьер страны Никол Пашинян в субботу на пресс-конференции.

"В контексте мира мы считаем возможным принятие решения о роспуске Минской группы ОБСЕ. Когда мир является состоявшимся фактом, то существование такого формата может вызывать вопросы", - сказал Пашинян.

"Весь вопрос в сроках, надо понять, насколько эффективно и правильно превращать подобные темы в предмет обсуждений именно сейчас", - добавил армянский премьер.