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Премьер-министр Армении высказался за роспуск Минской группы ОБСЕ

Премьер-министр Армении высказался за роспуск Минской группы ОБСЕ Армения считает целесообразным роспуск Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта в составе России, США и Франции.
В регионе
31 августа 2024 г. 14:14
Премьер-министр Армении высказался за роспуск Минской группы ОБСЕ

Армения считает целесообразным роспуск Минской группы ОБСЕ в составе России, США и Франции по урегулированию карабахского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил премьер страны Никол Пашинян в субботу на пресс-конференции.

"В контексте мира мы считаем возможным принятие решения о роспуске Минской группы ОБСЕ. Когда мир является состоявшимся фактом, то существование такого формата может вызывать вопросы", - сказал Пашинян.

"Весь вопрос в сроках, надо понять, насколько эффективно и правильно превращать подобные темы в предмет обсуждений именно сейчас", - добавил армянский премьер.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan ATƏT-in Minsk qrupunun buraxılmasını məqsədəuyğun hesab edir
Версия на английском языке Pashinyan speaks in favor of dissolving OSCE Minsk Group

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