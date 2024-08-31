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Пашинян: Возвращение армян в Карабах по логике бывших сепаратистов нереалистично

Пашинян: Возвращение армян в Карабах по логике бывших сепаратистов нереалистично Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал нереалистичным возвращение карабахских армян в Карабах "в той логике, в которой этот вопрос сейчас формулируют некоторые бывшие чиновники из Нагорного Карабаха".
В регионе
31 августа 2024 г. 13:29
Пашинян: Возвращение армян в Карабах по логике бывших сепаратистов нереалистично

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал нереалистичным возвращение выехавших из Карабахского региона Азербайджана армян обратно "в той логике, в которой этот вопрос сейчас формулируют некоторые бывшие представители" режима сепаратистов.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом он заявил в субботу в ходе пресс-конференции.

Премьер Армении заявил, что о возвращении говорят люди, которые подписали указ о роспуске незаконного сепаратистского образования в Карабахе и экстренно покинули его.

Его самого, отметил премьер, в прошлом году обвиняли в том, что он препятствует выходу армян из Карабаха и Восточного Зангезура, а сейчас же упрекают в препятствовании возвращению людей туда.

Пашинян заявил, что незадолго до "указа о роспуске" там произошла смена "власти", которая была поддержана "известными кругами в Армении", имея в виду оппозиционные силы.

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Версия на английском языке Pashinyan: Return of Armenians to Karabakh unrealistic according to logic of former separatists

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