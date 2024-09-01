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Лавров раскритиковал Борреля за высказывания по поводу Украины

Лавров раскритиковал Борреля за высказывания по поводу Украины Слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что нет другой альтернативы для переговоров, кроме "формулы Зеленского", "дилетантизм либо безумие".
В регионе
1 сентября 2024 г. 01:42
Лавров раскритиковал Борреля за высказывания по поводу Украины

Слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что нет другой альтернативы для переговоров, кроме "формулы Зеленского", "дилетантизм либо безумие".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью, текст которого опубликован на официальном сайте ведомства.

"Я думал, что они хоть имеют образование, что у них есть понимание, как надо проводить политику, исходя из реальности. Это тупик. Понятно, что Жозепу Боррелю сейчас хочется остаться в истории как самый главный русофоб в Европе. Он уходит со своих постов. Это дилетантизм либо уже безумие, которое подменило разум дипломатов и политиков", - заявил министр.

Лавров также подчеркнул, что Россия и Украина могли легко достичь соглашения на переговорах в Стамбуле, однако Киев этого не захотел.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN rəhbəri Borreli tənqid edib

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