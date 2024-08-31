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На западе Москвы горит авиационный центр

На западе Москвы горит авиационный центр В тушении пожара в авиационном центре в Москве задействованы четыре вертолета МЧС.
В регионе
31 августа 2024 г. 15:54
На западе Москвы горит авиационный центр

В тушении пожара в авиационном центре в Москве задействованы четыре вертолета МЧС.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Известия".

Трехэтажное административное здание загорелось в Москве сегодня. Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м.

На данный момент сведений о пострадавших нет. На месте происшествия работают пожарно-спасательные службы.

"Всего четыре вертолета - три Ка-32 и Ми-26 Московского авиационного центра привлечены к тушению пожара на Бережковской набережной", - говорится в сообщении.

На данный момент авиацией на очаг возгорания сброшено более 350 тонн воды.

По предварительной версии возгорание произошло из-за неисправности электросети.

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