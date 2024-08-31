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Лавров: Турция готова обсуждать порядок вывода войск из Сирии

Лавров: Турция готова обсуждать порядок вывода войск из Сирии Турецкая сторона готова обсуждать вывод войск из Сирии, но пока не удается согласовать конкретные параметры этого процесса.
В регионе
31 августа 2024 г. 21:38
Лавров: Турция готова обсуждать порядок вывода войск из Сирии

Турецкая сторона готова обсуждать вывод войск из Сирии, но пока не удается согласовать конкретные параметры этого процесса.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для документального фильма "Мосты на Восток" на телеканале RT.

"Турки к этому готовы, но пока конкретные параметры не удается согласовать. Речь идет о возвращении беженцев, о необходимых для подавления террористической угрозы мерах, что сделает ненужным пребывание турецких контингентов. Все это в работе", - отметил глава ведомства.

Он пояснил, что по мнению сирийского правительства четко решить порядок эвентуального вывода турецких контингентов из Сирийской Арабской Республики необходимо для нормализации отношений со Стамбулом.

Лавров добавил, что Россия, Турция, Сирия и Иран проведут в ближайшее время еще одну встречу для обсуждения нормализации отношений между Анкарой и Дамаском.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: Türkiyə qoşunlarını Suriyadan çıxarılmasını müzakirə etməyə hazırdır

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