Король Саудовской Аравии сменил наследного принца

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд сменил наследного принца. Как cообщает Report со ссылкой на ТАСС, вместо Мухаммеда бен Наифа Аль Сауда им стал 31-летний сын короля Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд также назначен первым заместителем премьера. При этом он сохранил за собой пост министра обороны.

Согласно королевскому указу, Мухаммед бен Наиф Аль Сауд не только лишился своего титула, но и был снят с поста первого заместителя премьера и с поста министра внутренних дел.