​Контактная группа по Украине договорилась о режиме прекращения огня

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Минске закончилась двухчасовая встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Участники конференции не сделали официальных заявлений.

Как передает Report со ссылкой на BBC, переговоры проходили в закрытом для прессы формате в особняке для дипломатических приемов в центре белорусской столицы.

В переговорах участвовали экс-президент Украины Леонид Кучма, специальный представитель ОБСЕ Адельхейд (Хайди) Тальявини, посол России в Украине Михаил Зурабов, а также представители самопровозглашенных республик Денис Пушилин (ДНР) и Владислав Дейнего (ЛНР).

Как сообщает источник ТАСС, на нынешней встрече в Минске была согласована схема отвода тяжелого вооружения от линии разделения противоборствующих сторон. Стороны также договорились о режиме прекращения огня и контроле за его выполнением.

Представители самопровозглашенных "республик" заявляли ранее, что настаивают на признании линией разделения сторон фронтовую линию, сложившуюся в результате последних боев, на 10 февраля.

Официальный Киев и патронирующая минские переговоры ОБСЕ настаивают, что линия разделения была определена минскими соглашениями, подписанными в сентябре 2014 года.