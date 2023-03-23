Конгресс США проведет слушания относительно контроля над расходами на помощь Украине

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США, который возглавляет конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, назначил на следующую неделю слушания с участием генеральных инспекторов правительства относительно расходов американских средств на помощь

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США, который возглавляет конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, назначил на следующую неделю слушания с участием генеральных инспекторов правительства относительно расходов американских средств на помощь Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в официальном сообщении на сайте комитета.

"Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол объявил, что комитет в полном составе проведет слушания на тему: "Надзор, прозрачность и подотчетность помощи Украине", - отмечается в сообщении.

Заседание состоится 29 марта.

Перед законодателями выступят генеральный инспектор Пентагона, а также заместители генинспекторов Госдепартамента США и USAID.