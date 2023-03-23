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Конгресс США проведет слушания относительно контроля над расходами на помощь Украине

Конгресс США проведет слушания относительно контроля над расходами на помощь Украине Комитет по иностранным делам Палаты представителей США, который возглавляет конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, назначил на следующую неделю слушания с участием генеральных инспекторов правительства относительно расходов американских средств на помощь
Другие страны
23 марта 2023 г. 09:20
Конгресс США проведет слушания относительно контроля над расходами на помощь Украине

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США, который возглавляет конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, назначил на следующую неделю слушания с участием генеральных инспекторов правительства относительно расходов американских средств на помощь Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в официальном сообщении на сайте комитета.

"Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол объявил, что комитет в полном составе проведет слушания на тему: "Надзор, прозрачность и подотчетность помощи Украине", - отмечается в сообщении.

Заседание состоится 29 марта.

Перед законодателями выступят генеральный инспектор Пентагона, а также заместители генинспекторов Госдепартамента США и USAID.

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