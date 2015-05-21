 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Колумбийские истребители перехватили самолет с тонной кокаина

    Пилот-контрабандист попытался совершить уходящий маневр, однако один из двигателей заглох, и его самолет рухнул в море

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет Hawker с тонной кокаина на борту упал в Карибское море, после того как его перехватили истребители военно-воздушных сил Колумбии, сообщает Report со ссылкой на BBC.

    Пилот-контрабандист попытался совершить уходящий маневр, однако один из двигателей заглох, и его самолет рухнул в море.

    Колумбийские военные утверждают, что груз кокаина направлялся из Венесуэлы в одну из стран Центральной Америки.

    Ежегодно из Колумбии в США и Европу поставляется около 300 тонн кокаина, прибыль от продажи которого идет на финансирование колумбийской наркомафии и повстанцев-марксистов из группировки ФАРК, уже полвека ведущей вооруженную борьбу с правительством страны.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi