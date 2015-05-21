​Колумбийские истребители перехватили самолет с тонной кокаина

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет Hawker с тонной кокаина на борту упал в Карибское море, после того как его перехватили истребители военно-воздушных сил Колумбии, сообщает Report со ссылкой на BBC.

Пилот-контрабандист попытался совершить уходящий маневр, однако один из двигателей заглох, и его самолет рухнул в море.

Колумбийские военные утверждают, что груз кокаина направлялся из Венесуэлы в одну из стран Центральной Америки.

Ежегодно из Колумбии в США и Европу поставляется около 300 тонн кокаина, прибыль от продажи которого идет на финансирование колумбийской наркомафии и повстанцев-марксистов из группировки ФАРК, уже полвека ведущей вооруженную борьбу с правительством страны.