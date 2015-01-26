​Количество жертв в акциях в Египте достигло 21 человека

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Количество жертв в акциях протеста, проводимых в Египте по случаю 4-годовщины, достигло 21 человека. Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Anadolu", об этом говорится в письменном заявлении министерства здравохранения Египта. Сообщается, что один из погибших - полицейский, а трое - военнослужащие. Ранено 82 человека.

Напомним, что наряду со столицей акции протеста проводятся также в городах Гиза, Шакрия, Гарбия, Думьят, Мина, Файюм и Суэц.