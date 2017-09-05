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    ООН: Количество убитых в ходе столкновений в Мьянме превысило тысячу человек

    Еще около 20 тысяч беженцев оказались на границе с Бангладеш© Ansar.ru

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Число людей, убитых в результате насилия с 25 августа в Мьянме, превысило 1 тысячу человек.

    Как передает Report, об этом заявила специальный докладчик ООН Янхи Ли в интервью изданию The Hindu.

    "В связи с обострением ситуации в Мьянме жертвами столкновений правительственных войск с представителями народности рохинджа, числятся более 1000 человек", - заявила она.

    По данным, еще около 20 тысяч беженцев оказались на границе с Бангладеш.

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