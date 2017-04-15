Вице-маршал Корейской армии: Мы готовы ответить на тотальную войну - тотальной войной, на ядерную войну - ядерным ударом

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ "Мы готовы ответить на тотальную войну - тотальной войной, на ядерную войну - ядерным ударом".

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, об этом заявил вице-маршал Корейской Народной Армии Чхве Рён Хе, выступая на параде, посвященном 105-й годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

Согласно информации, помимо лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на параде присутствует глава Управления государственной безопасности Ким Вон Хон. Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что он репрессирован.

Отметим, накануне замглавы МИД Северной Кореи Хан Сон Рёль в интервью агентству "Ассошиэйтед пресс" возложил на США ответственность за эскалацию на корейском полуострове и заявил, что КНДР готова нанести "превентивный удар" по американским силам в регионе.