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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.
Другие страны
29 сентября 2022 г. 16:01
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Yonhap.

Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков боеприпаса не приближаться к ним и сразу связываться с властями.

С начала года КНДР провела 20 испытаний вооружения. Последнее состоялось 28 сентября, тогда, по информации Минобороны Японии, две баллистические ракеты КНДР пролетели около 300 и 350 км, максимальная высота их полета составила порядка 50 км.

Ранее Национальная разведывательная служба (НРС) Республики Корея сообщила, что КНДР, вероятно, может провести ядерные испытания в период с 16 октября по 7 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Şimali Koreya Yapon dənizi istiqamətində ballistik raket buraxıb
Версия на английском языке North Korea fires ballistic missile into Sea of Japan

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