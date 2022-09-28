КНДР может провести ядерные испытания в октябре-ноябре

Национальная разведывательная служба (НРС) Республики Корея утверждает, что КНДР, вероятно, может провести ядерные испытания в период с 16 октября по 7 ноября.

Национальная разведывательная служба (НРС) Республики Корея утверждает, что КНДР, вероятно, может провести ядерные испытания в период с 16 октября по 7 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на депутата, участвовавшего в закрытом брифинге спецслужбы.

По данным южнокорейской разведки, вероятность проведения Пхеньяном ядерного эксперимента возросла после завершения работ в третьем тоннеле ядерного полигона Пхунгери.

"Был задан вопрос о вероятности ядерных испытаний. В разведке сказали, что в случае положительного решения, по их оценкам, высока вероятность проведения [испытаний] в период после 20-го съезда Коммунистической партии Китая 16 октября до промежуточных выборов в США [до] 7 ноября", - сказал депутат Юн Гон Ён. Промежуточные выборы в США назначены на 8 ноября.

Власти США и Республики Корея на протяжении нескольких месяцев утверждают, что КНДР ведет подготовку к очередным ядерным испытаниям.