​КНДР провела неудачный запуск баллистической ракеты

Баку. 15 Апреля. REPORT.AZ/ КНДР совершила утром, 15 апреля, неудачный запуск баллистической ракеты.

Как передает Report, об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

Агентство уточняет, что это могла быть ракета «Мусудан» с дальностью более 3 тыс. км.

Reuters сообщает, что американское стратегическое командование отследило неудачный запуск северокорейской ракеты. В сообщении утверждается, что запуск не нес угрозы для территории Северной Америки.

Ранее сообщалось, что КНДР может запустить ракету в честь дня рождения Ким Ир Сена — 15 апреля.