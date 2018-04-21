КНДР пообещала не применять ядерное оружие при отсутствии угрозы стране

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Северная Корея никогда не будет применять ядерное оружие, если в отношении неё не будет ядерной угрозы или провокации.

Как передает Report, об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на принятое постановление пленума ЦК Трудовой партии Кореи.

«Мы никогда не будем использовать ядерное оружие, если не будет ядерной угрозы нашей стране или ядерной провокации, и в любом случае мы не будем передавать (другим странам, — REPORT.) ядерное оружие и ядерные технологии», — говорится в сообщении.