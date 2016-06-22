Клинтон: Трамп обанкротит Америку

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Хиллари Клинтон выступила с резкой критикой своего основного соперника на выборах в президенты США Дональда Трампа, который, по ее мнению, "обанкротит Америку", сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

"Мы не можем позволить ему обанкротить Америку, будто США - это еще одно из его провалившихся казино", - заявила Клинтон в речи перед сторонниками в штате Огайо.

Также Клинтон упрекнула Трампа в связях с Уолл-Стрит и в том, что он хочет защитить интересы финансовой элиты США за счет простых налогоплательщиков.

"Он даст миллиардерам налоговое послабление в три триллиона долларов, - заявила Клинтон, - он отдаст 120 тыс. богатых американских семей больше, чем 120 млн. простых американцев".

Дональд Трамп отреагировал на выступление соперницы в соцсетях. В одном из своих твитов он назвал себя "королем долга" и заверил, что его бизнес-опыт поможет сократить внешний долг США.