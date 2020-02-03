Китай получил помощь для борьбы с коронавирусом от 11 стран

Китай уже получил помощь для борьбы с новым типом коронавируса от 11 стран и ЮНИСЕФ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"С момента начала вспышки нового типа коронавируса в Китае, ряд стран выразили понимание и поддержали Китай различными способами. В Китай прибыла помощь в виде товаров для профилактики и контроля над эпидемией из Южной Кореи, Японии, Великобритании, Франции, Турции, Пакистана, Казахстана, Венгрии, Ирана, Беларуси, Индонезии и от ЮНИСЕФ", - сообщила дипломат.

Она добавила, что Китаю сейчас больше всего необходимы медикаменты, защитная одежда, очки и маски.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.