Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 17205, умер 361 житель - ОБНОВЛЕНО

Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 17205 человек, 361 человек скончался.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.

Днем ранее официально говорилось о 14380 заболевших и 304 умерших. Еще один заболевший умер на Филиппинах.

Еще 2296 человек находятся в тяжелом состоянии, 475 пациентов выписали из больниц. За последние сутки выявлены 2829 новых случаев. Отдельно в Гонконге выявлены 15 подтвержденных случаев заражения, в Макао - 8, на Тайване - 10.

Кроме того, еще у 21558 пациентов подозревают новый тип коронавируса. Почти 152,7 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

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Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 350, число зараженных достигло 11.177.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщает региональный комитет здравоохранения.

Власти выявили за 2 февраля 2103 новых случая заражения, поясняется в сообщении. При этом 1033 новых случая зафиксировали в провинциальной столице - городе Ухань, эпицентре распространения заболевания.