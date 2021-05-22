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Китай выделил 1,55 млн долларов пострадавшим от землетрясений провинциям

Китай выделил 1,55 млн долларов пострадавшим от землетрясений провинциям В эти регионы также отправили 5 тыс. палаток, 10 тыс. раскладных кроватей и 20 тыс. одеял
Другие страны
22 мая 2021 г. 16:30
Китай выделил 1,55 млн долларов пострадавшим от землетрясений провинциям

Министерства финансов и по чрезвычайным ситуациям КНР выделили 10 млн юаней (порядка 1,55 млн долларов США) пострадавшим от серии землетрясений юго-западной провинции Юньнань и западной провинции Цинхай.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в субботу совместном заявлении двух ведомств.

Согласно документу, средства пойдут на поддержку и оказание помощи местным властям в проведении работ по ликвидации последствий подземных толчков и на обеспечение надлежащих условий жизни пострадавшим.

Кроме того, МЧС совместно с Государственным управлением продовольственных и материальных запасов КНР в срочном порядке отправили в пострадавшие от землетрясений районы провинции Юньнань 5 тыс. палаток, 10 тыс. раскладных кроватей и 20 тыс. одеял.

Ранее в субботу Министерство транспорта КНР повысило до второго уровень экстренного реагирования. Как сообщило ведомство, серия землетрясений в провинциях Юньнань и Цинхай привела к нарушению движения: некоторые участки автомагистралей серьезно повреждены, часть мостов обрушена.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на территории уезда Мадо Голог-Тибетского автономного округа в провинции Цинхай в ночь с пятницы на субботу. После чего сейсмологи зафиксировали в регионе еще шесть толчков магнитудой от 3,1 до 3,9. Как сообщили сейсмологи, землетрясения в двух провинциях не связаны между собой.

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