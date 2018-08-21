Китай и Сальвадор установили дипломатические отношения

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Об установлении дипотношений с Сальвадором официально объявило сегодня министерство иностранных дел Китая.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об установлении дипломатических отношений заявлено в совместном коммюнике, подписанном по итогам переговоров в Пекине министров иностранных дел Китая Ван И и Сальвадора Карлоса Кастенды.

В нем, в частности, отмечается, что этот шаг был предпринят "исходя из интересов и чаяний народов двух стран".

"Правительство Республики Сальвадор признает существование в мире только одного Китая, а правительство КНР - единственным законным правительством, представляющим интересы всего Китая, а Тайвань - неотъемлемой частью китайской территории", - подчеркивается в коммюнике.

В нем также говорится, что Сальвадор разрывает официальные отношения с Тайванем и не будет их поддерживать впредь.