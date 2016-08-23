Китае в июле наказали более четырех тысяч чиновников за дисциплинарные нарушения

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Более 4,4 тыс. чиновников в КНР понесли различные наказания за дисциплинарные нарушения в июле 2016 года.

Как передает Report, об этом сообшило агентство Синьхуа.

За указанный период Центральная комиссия Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины провела инспекции в 139 партийных и государственных структурах, 106 госкомпаниях и 15 финансовых учреждениях. В число наиболее часто встречающихся нарушений вошли неправомерная выдача премий, вручение или прием подарков и использование служебных автомобилей не по назначению.

В отчете комиссии не уточняется, какие именно наказания понесли нарушители.

В первой половине текущего года в КНР были наказаны за дисциплинарные нарушения около 163 тыс. чиновников.