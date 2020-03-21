Кыргызстан отменил авиасообщение со всеми странами, кроме РФ

Кыргызстан из-за пандемии коронавируса отменил пассажирское авиасообщение со всеми странами, кроме России.

Как передает Report, об этом РИА "Новости" сообщили в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"Введено временное ограничение на международные регулярные авиарейсы в/из Киргизии, данная мера принята в целях обеспечения защиты здоровья населения и недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории страны", - заявил представитель штаба.

По его словам, исключением для ограничения являются грузовые перевозки воздушным транспортом и чартерные рейсы для вывоза граждан Кыргызстана по решению республиканского штаба. А также рейсы Москва - Бишкек - Москва, Ош - Москва - Ош и Новосибирск - Бишкек - Новосибирск. Все они будут осуществляться один раз в неделю.

В Кыргызстана на данный момент выявлено 12 случаев инфицирования коронавирусом. Все зараженные вернулись в страну после паломничества к мусульманским святыням Саудовской Аравии и Кувейта.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысячи человек, почти 10 тысяч скончались.