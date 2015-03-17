Керри и Зариф возобновили в Лозанне переговоры по ядерной программе Ирана

Баку. 17 марта. REPORT. AZ/ Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф возобновили в Лозанне переговоры по ядерной программе Тегерана, в ходе которых попытаются урегулировать остающиеся разногласия. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, их предыдущая встреча состоялась 16 марта и продолжалась пять часов.

Затем глава иранского МИД нанес краткий визит в Брюссель, где встретился с коллегами из Франции, Великобритании и Германии. К каким-либо прорывам встреча в Брюсселе не привела. По ее итогам стороны ограничились лишь общей констатацией "позитивного характера дискуссии" и необходимостью продолжать разрешение спорных вопросов.