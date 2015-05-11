Кэмерон: нового референдума по независимости Шотландии не предвидится

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон исключил возможность проведения еще одного референдума о независимости Шотландии, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

После победы на парламентских выборах, прошедших в Великобритании 7 мая, премьер пообещал выполнить все обязательства по передаче полномочий в отношении Шотландии, однако он отверг идею, что шотландцы смогут провести еще один референдум в ближайшем будущем.

"У нас был референдум. Шотландия решительно проголосовала за то, чтобы остаться в Соединенном Королевстве. Другого референдума не предвидится", - заявил Кэмерон.

В Шотландии 18 сентября состоялся референдум, на котором жители региона решали, оставаться ли ему в составе Соединенного королевства или стать независимым государством. За сохранение единства Великобритании высказались около 55 процентов проголосовавших на референдуме, против - 45 процентов.