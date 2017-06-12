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    Катар начинает импорт продовольствия из Омана

    Корабли будут совершать шесть рейсов в неделю

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Портовое управление Катара сообщило о начале судоходства между катарским портом Сохар и расположенными в Омане портами Хамад и Салаха. Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, корабли будут совершать шесть рейсов в неделю.

    Задача новых линий – уменьшить отрицательный эффект от блокады, введенной против Катара Саудовской Аравией и ее союзниками. Первый корабль-рефрижератор причалил в Сохаре 11 июня.

    Иран направил в Катар пять самолетов с продовольствием. Воздушный мост доставил в эмират 90 тонн грузов. 

    Ранее власти Катара обратились к Ирану и Турции с просьбой оказать помощь в снабжении эмирата продуктами питания и водой.

    Государство не может обеспечить себя продуктами питания самостоятельно. До кризиса около 40% поставок приходилось на Саудовскую Аравию. Многие жители эмирата делали закупки в соседнем королевстве, где цены значительно ниже.

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