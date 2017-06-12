Катар начинает импорт продовольствия из Омана

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Портовое управление Катара сообщило о начале судоходства между катарским портом Сохар и расположенными в Омане портами Хамад и Салаха. Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, корабли будут совершать шесть рейсов в неделю.

Задача новых линий – уменьшить отрицательный эффект от блокады, введенной против Катара Саудовской Аравией и ее союзниками. Первый корабль-рефрижератор причалил в Сохаре 11 июня.

Иран направил в Катар пять самолетов с продовольствием. Воздушный мост доставил в эмират 90 тонн грузов.

Ранее власти Катара обратились к Ирану и Турции с просьбой оказать помощь в снабжении эмирата продуктами питания и водой.

Государство не может обеспечить себя продуктами питания самостоятельно. До кризиса около 40% поставок приходилось на Саудовскую Аравию. Многие жители эмирата делали закупки в соседнем королевстве, где цены значительно ниже.