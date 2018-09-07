Кандидат в президенты Бразилии ударили ножом на митинге в его поддержку - ВИДЕО

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Лидирующий по результатам опросов кандидат в президенты Бразилии от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару получил серьезное ножевое ранение, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Нападение произошло накануне в бразильском городе Жуис-де-Фора во время его выступления на митинге в его поддержку. Ж.Болсонару поступил в больницу в состоянии шока и сильным кровотечением вследствие проникающего ножевого ранения в живот.

Медики отмечают, что после незамедлительной операции пострадавшему придется провести в больнице не менее 10 дней. Риска для жизни кандидата в президенты, по свидетельствам медиков, нет.