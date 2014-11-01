Канадские ВВС совершили над Ираком первые боевые вылеты

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Канадская авиация совершила первые боевые вылеты в рамках международной операции против боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом cообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Всего на борьбу с ИГ правительство премьер-министра Канады Стивена Харпера направило шесть истребителей, два самолета-разведчика и один самолет-заправщик. На Ближнем Востоке находятся 600 военнослужащих "для поддержки воздушной миссии".

Как ранее сообщил С. Харпер, канадская авиация будет бомбить позиции исламистов только на территории Ирака. Он подчеркнул, что военнослужащие страны не будут участвовать в возможной наземной операции.