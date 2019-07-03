Канада выделит Украине 45 млн долларов - ДОПОЛНЕНО

Правительство Канады в течение ближайших шести лет выделит Украине 25 млн канадских долларов ($19,1 млн) на проведение демократических реформ. Как передает Report, об этом сообщил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо после встречи в Торонто с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По его словам, на Украине уже есть позитивные изменения в связи с проводимыми при поддержке западных стран преобразованиями в различных сферах государственного устройства. В частности, заметил премьер, президент Зеленский был избран в результате полностью демократических выборов.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Канада предоставит 45 миллионов долларов на поддержку Украины. Из этих средств 25 миллионов долларов будут направлены на поддержку реформ в стране.