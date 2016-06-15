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    ​Канада рассматривает вопрос отправки войск в Восточную Европу

    Более широкое участие Канады в операциях альянса в этой части Европы обсуждалось ранее

    Баку. 15 Июня. REPORT.AZ/ Правительство Канады рассматривает по просьбе НАТО вопрос об отправке войсковых соединений в Восточную Европу.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBC.

    По его данным, более широкое участие Канады в операциях альянса в этой части Европы обсуждалось ранее в тот же день на министерской встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе. Страну кленового листа на ней представлял министр обороны Харджит Сингх Саджан.

    Телеканал добавил, что речь идет "о сотнях солдат". Источники в канадском правительстве сообщили CBC, что ответ будет дан "в ближайшее время".

    В настоящее время в Польше находятся около 200 канадских военнослужащих, которые проводят здесь учения вместе с польскими, американскими и турецкими коллегами.

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