Канада приостановила выезд сотрудников консульства за пределы Гонконга

Консульство Канады в Гонконге приостановило поездки своих сотрудников из числа местных жителей на материковую часть Китая после того, как китайские власти задержали в Шэньчжэне представителя британского консульства Саймона Чэна. Как передает Report, об этом пишет газета South China Morning Post.

"В генеральном консульстве Канады в Гонконге работают как канадские дипломаты, размещенные в Гонконге, так и сотрудники из числа местных жителей. В настоящий момент сотрудники из числа местных не будут совершать официальные деловые поездки за пределы Гонконга", - заявил изданию официальный представитель канадского консульства.