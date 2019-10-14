Как минимум семь человек погибли при обрушении дома в Индии

По меньшей мере семь человек погибли, 15 получили ранения различной степени тяжести в результате обрушения двухэтажного жилого дома в северном индийском штате Уттар-Прадеш, пишет издание National Herald.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в городе Мохаммадабе (округ Мау), пока большинство жильцов еще спали. Согласно предварительным данным, обрушение здания стало следствием взрыва газового баллона в одной из квартир.

Сейчас на месте происшествия проводится поисково-спасательная операция. Экстренные службы полагают, что под завалами по-прежнему могут оставаться живые люди. Полиция ведет расследование случившегося.

Телеканал NDTV сообщает, что жертвами трагедии стали уже 10 человек.